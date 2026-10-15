Дощ і до +19 вдень. Прогноз погоди на 16 жовтня у Харкові й області
Прогноз погоди на п’ятницю, 16 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.
У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода ☁️. Вночі прогнозують дощ 🌧, місцями він буде навіть значний. Вдень очікують невеликий дощ 🌧.
Вітер прогнозують східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 14 до 19°.
У Харкові вночі також очікують дощ 🌧, вдень прогнозують невеликий дощ 🌧.
Вітер буде східний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 15 – 17°.