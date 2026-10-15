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Дощ і до +19 вдень. Прогноз погоди на 16 жовтня у Харкові й області

Погода 20:35   15.10.2026
Оксана Якушко
Дощ і до +19 вдень. Прогноз погоди на 16 жовтня у Харкові й області

Прогноз погоди на п’ятницю, 16 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

У Харківській області протягом доби зберігатиметься хмарна погода ☁️. Вночі прогнозують дощ 🌧, місцями він буде навіть значний. Вдень очікують невеликий дощ 🌧.

Вітер прогнозують східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі коливатиметься від 10 до 15°, вдень від 14 до 19°.

 

У Харкові вночі також очікують дощ 🌧, вдень прогнозують невеликий дощ 🌧.

Вітер буде східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря 🌡 вночі становитиме 12 – 14°, вдень прогріється до 15 – 17°.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 20:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на п’ятницю, 16 жовтня, повідомив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.".