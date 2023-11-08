За восемь лет у нас было больше 200 раундов «мирных переговоров» — Подоляк
За восемь лет (с 2014 г.) у нас был опыт «позиционной войны» с Россией, более 200 раундов «мирных переговоров», не менее 20 «вечных» договоренностей о «режиме тишины» и прекращении огня. И все это только ради полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года с однозначно геноцидными целями и сломом мировой системы безопасности. Есть ли смысл повторять то, что уже привело к огромной трагедии?
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, мир, переговоры, Подоляк;
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- • Дата публикации материала: 8 ноября 2023 в 12:10;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За восемь лет (с 2014 г.) у нас был опыт «позиционной войны» с Россией, более 200 раундов «мирных переговоров», не…".