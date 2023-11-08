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За вісім років у нас було понад 200 раундів “мирних переговорів” – Подоляк

Події 12:10   08.11.2023
Михайло Подоляк
радник голови Офісу Президента України
За вісім років у нас було понад 200 раундів “мирних переговорів” – Подоляк

За вісім років (із 2014 року) ми мали досвід “позиційної війни” з Росією, провели понад 200 раундів “мирних переговорів”, мали не менше 20 “вічних” домовленостей про “режим тиші” та припинення вогню. І все це лише заради… повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року з однозначно геноцидними цілями та зламом світової системи безпеки. Чи є сенс повторювати те, що вже призвело до величезної трагедії?

Автор: Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 12:10;

  • Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "За вісім років (із 2014 року) ми мали досвід “позиційної війни” з Росією, провели понад 200 раундів “мирних переговорів”, мали…".