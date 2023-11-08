За вісім років у нас було понад 200 раундів “мирних переговорів” – Подоляк

За вісім років (із 2014 року) ми мали досвід “позиційної війни” з Росією, провели понад 200 раундів “мирних переговорів”, мали не менше 20 “вічних” домовленостей про “режим тиші” та припинення вогню. І все це лише заради… повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року з однозначно геноцидними цілями та зламом світової системи безпеки. Чи є сенс повторювати те, що вже призвело до величезної трагедії?