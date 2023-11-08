За вісім років у нас було понад 200 раундів “мирних переговорів” – Подоляк
За вісім років (із 2014 року) ми мали досвід “позиційної війни” з Росією, провели понад 200 раундів “мирних переговорів”, мали не менше 20 “вічних” домовленостей про “режим тиші” та припинення вогню. І все це лише заради… повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року з однозначно геноцидними цілями та зламом світової системи безпеки. Чи є сенс повторювати те, що вже призвело до величезної трагедії?
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, мир, переговоры, Подоляк;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 12:10;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента України у цій статті розкриває тему новин про те, що "За вісім років (із 2014 року) ми мали досвід “позиційної війни” з Росією, провели понад 200 раундів “мирних переговорів”, мали…".