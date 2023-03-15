Пів року без світла: до деокупованого села Харківщини повернули електрику
У селі Маліївка Борівської громади в Ізюмському районі відновили електропостачання. Світла там не було з вересня 2022 року.
Електрика зникла у населеному пункті, коли під час втечі російський танк збив високовольтну опору та пошкодив місцеву трансформаторну підстанцію, повідомили у «Харківобленерго».
«Територія, яку обслуговує Борівський РЕМ, знаходиться під постійними ворожими обстрілами. Незважаючи на це, енергетики продовжують героїчно виконувати свою роботу та повертають світло у домівки споживачів», – заявили у «Харківобленерго».
Ремонтні роботи у Маліївці вдалося виконати лише після завершення розмінування території саперами.
“Було відновлено шість прольотів високовольтної лінії 10 кВ та замінено пошкоджений трансформатор”, – зазначили у Борівському РЕМ.
У Харківобленерго додали, що наразі усі споживачі Маліївки отримали електрику.
Читайте також: У Харкові полагодили обладнання, яке дозволить запустити електротранспорт
Новини за темою:
Ви читали новину: «Пів року без світла: до деокупованого села Харківщини повернули електрику»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 16:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Маліївка Борівської громади в Ізюмському районі відновили електропостачання. Світла там не було з вересня 2022 року.".