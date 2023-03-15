Пів року без світла: до деокупованого села Харківщини повернули електрику

У селі Маліївка Борівської громади в Ізюмському районі відновили електропостачання. Світла там не було з вересня 2022 року.

Електрика зникла у населеному пункті, коли під час втечі російський танк збив високовольтну опору та пошкодив місцеву трансформаторну підстанцію, повідомили у «Харківобленерго».

«Територія, яку обслуговує Борівський РЕМ, знаходиться під постійними ворожими обстрілами. Незважаючи на це, енергетики продовжують героїчно виконувати свою роботу та повертають світло у домівки споживачів», – заявили у «Харківобленерго».

Ремонтні роботи у Маліївці вдалося виконати лише після завершення розмінування території саперами.

“Було відновлено шість прольотів високовольтної лінії 10 кВ та замінено пошкоджений трансформатор”, – зазначили у Борівському РЕМ.

У Харківобленерго додали, що наразі усі споживачі Маліївки отримали електрику.