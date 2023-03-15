Live
  • Середа 15.03.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.27
    • 🟢

Пів року без світла: до деокупованого села Харківщини повернули електрику

Суспільство 16:19   15.03.2023
Вікторія Яковенко
Пів року без світла: до деокупованого села Харківщини повернули електрику Фото: “Харківобленерго”

У селі Маліївка Борівської громади в Ізюмському районі відновили електропостачання. Світла там не було з вересня 2022 року.

Електрика зникла у населеному пункті, коли під час втечі російський танк збив високовольтну опору та пошкодив місцеву трансформаторну підстанцію, повідомили у «Харківобленерго».

«Територія, яку обслуговує Борівський РЕМ, знаходиться під постійними ворожими обстрілами. Незважаючи на це, енергетики продовжують героїчно виконувати свою роботу та повертають світло у домівки споживачів», – заявили у «Харківобленерго».

Ремонтні роботи у Маліївці вдалося виконати лише після завершення розмінування території саперами.

“Було відновлено шість прольотів високовольтної лінії 10 кВ та замінено пошкоджений трансформатор”, – зазначили у Борівському РЕМ.

У Харківобленерго додали, що наразі усі споживачі Маліївки отримали електрику.

Читайте також: У Харкові полагодили обладнання, яке дозволить запустити електротранспорт

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

17:03
Дві автодороги Харківщини чекає ямковий ремонт: коли розпочнуться роботи
16:41
СБУ затримала освітянку з Куп’янська, що “очолювала” ліцей під керівництвом РФ
16:19
Пів року без світла: до деокупованого села Харківщини повернули електрику
16:10
Терехов повідомив, коли трамваї та тролейбуси у Харкові вийдуть на лінії
15:50
У Харкові полагодили обладнання, яке дозволить запустити електротранспорт

  • Категорії: Суспільство, Харків; ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Пів року без світла: до деокупованого села Харківщини повернули електрику»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2023 в 16:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Маліївка Борівської громади в Ізюмському районі відновили електропостачання. Світла там не було з вересня 2022 року.".