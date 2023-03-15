Полгода без света: в деоккупированное село Харьковщины вернули электричество
В селе Малеевка Боровской громады в Изюмском районе возобновили электроснабжение. Света там не было с сентября 2022 года.
Электричество пропало в населенном пункте, когда во время побега российский танк сбил высоковольтную опору и повредил местную трансформаторную подстанцию, сообщили в «Харьковоблэнерго».
«Территория, обслуживаемая Боровским РЭС, находится под постоянными вражескими обстрелами. Несмотря на это, энергетики продолжают героически выполнять свою работу и возвращают свет в дома потребителей», — заявили в Харьковоблэнерго.
Ремонтные работы в Малеевке удалось выполнить только после завершения разминирования территории саперами.
«Было восстановлено шесть пролетов высоковольтной линии 10 кВ и заменен поврежденный трансформатор», — отметили в Боровском РЭС.
В Харьковоблэнерго добавили, что сейчас все потребители Малеевки получили электричество.
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- • Дата публикации материала: 15 марта 2023 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Малеевка Боровской громады в Изюмском районе возобновили электроснабжение. Света там не было с сентября 2022 года.".