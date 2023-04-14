21 населений пункт Харківщини обстріляла армія РФ протягом доби – Генштаб

Райони щонайменше 21 населеного пункту Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Окупанти обстріляли населені пункти Козача Лопань, Токарівка, Малі Проходи, Стрілеча, Лук’янці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне та Землянки.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Строївка, Дворічанське, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кіндрашівка, Масютівка, Табаївка та Берестове.