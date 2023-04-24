Під час окупації 60 тисяч тварин померли від голоду на фермі у Чкаловському
Фото: ХОВА
Попередні збитки, які завдали окупанти фермі у Чкаловському на Чугуївщині, складають 100 мільйонів доларів.
Про це повідомив заступник голови ХОВА Євген Іванов після своєї поїздки до звільненого селища. До повномасштабного вторгнення підприємство забезпечувало м’ясом значу частину ринку Харківщини. Загарбники окупували Чкаловське на початку березня минулого року, обстрілювали і агрокомбінат. Від голоду на фермі загинули 60 тисяч тварин із 70 тисяч, додали у ХОВА.
«До повномасштабного вторгнення агрокомбінат «Слобожанський» був найбільшим платником податків у територіальній громаді. Зараз підприємство розтрощене та не функціонує. Зі свого боку зробимо все можливе, щоб допомогти відновити роботу комбінату», – зазначив Іванов.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередні збитки, які завдали окупанти фермі у Чкаловському на Чугуївщині, складають 100 мільйонів доларів.".