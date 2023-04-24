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Во время оккупации 60 тысяч животных умерли от голода на ферме в Чкаловском

Общество 13:43   24.04.2023
Виктория Яковенко
Во время оккупации 60 тысяч животных умерли от голода на ферме в Чкаловском Фото: ХОВА

Предварительный ущерб, нанесенный оккупантами ферме в Чкаловском на Чугуевщине, составляет 100 миллионов долларов.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОВА Евгений Иванов после своей поездки в освобожденный поселок. До полномасштабного вторжения предприятие снабжало мясом значительную часть рынка Харьковщины. Захватчики оккупировали Чкаловское в начале марта прошлого года, обстреливали и агрокомбинат. От голода на ферме погибли 60 тысяч животных из 70 тысяч, добавили в ХОВА.

«До полномасштабного вторжения агрокомбинат «Слобожанский» был крупнейшим налогоплательщиком в территориальной громаде. Сейчас предприятие разбито и не функционирует. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь возобновить работу комбината», – отметил Иванов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 13:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительный ущерб, нанесенный оккупантами ферме в Чкаловском на Чугуевщине, составляет 100 миллионов долларов.".