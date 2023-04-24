Во время оккупации 60 тысяч животных умерли от голода на ферме в Чкаловском

Предварительный ущерб, нанесенный оккупантами ферме в Чкаловском на Чугуевщине, составляет 100 миллионов долларов.

Об этом сообщил заместитель председателя ХОВА Евгений Иванов после своей поездки в освобожденный поселок. До полномасштабного вторжения предприятие снабжало мясом значительную часть рынка Харьковщины. Захватчики оккупировали Чкаловское в начале марта прошлого года, обстреливали и агрокомбинат. От голода на ферме погибли 60 тысяч животных из 70 тысяч, добавили в ХОВА.

«До полномасштабного вторжения агрокомбинат «Слобожанский» был крупнейшим налогоплательщиком в территориальной громаде. Сейчас предприятие разбито и не функционирует. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помочь возобновить работу комбината», – отметил Иванов.