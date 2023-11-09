Туман і мінлива хмарність. Якою буде погода 10 листопада у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 10 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

10 листопада: Мінлива хмарність🌤.

По області: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 1° морозу❄️ до 4° тепла , вдень 6 – 11° тепла.

По місту: Без опадів.🌤 Вночі та вранці слабкий туман.🌫

Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: 1 – 3° тепла, вдень 7 – 9° тепла.