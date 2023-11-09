Туман і мінлива хмарність. Якою буде погода 10 листопада у Харкові й області
Фото: Василь Голосний
Прогноз погоди на завтра, 10 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
10 листопада: Мінлива хмарність🌤.
По області: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.
Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: вночі від 1° морозу❄️ до 4° тепла , вдень 6 – 11° тепла.
По місту: Без опадів.🌤 Вночі та вранці слабкий туман.🌫
Вітер південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡: 1 – 3° тепла, вдень 7 – 9° тепла.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 21:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 10 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".