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Туман і мінлива хмарність. Якою буде погода 10 листопада у Харкові й області

Суспільство 21:29   09.11.2023
Оксана Якушко
Туман і мінлива хмарність. Якою буде погода 10 листопада у Харкові й області Фото: Василь Голосний

Прогноз погоди на завтра,  10 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

10 листопада: Мінлива хмарність🌤.

По області: Без опадів☀️. Вночі та вранці слабкий туман🌫.

Вітер  південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі від 1° морозу❄️ до 4° тепла , вдень 6 – 11° тепла.

 

По місту: Без опадів.🌤 Вночі та вранці слабкий туман.🌫

Вітер  південно – західний↗️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: 1 – 3° тепла, вдень 7 – 9° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2023 в 21:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра,  10 листопада, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".