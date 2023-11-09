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Туман и переменная облачность. Какая погода 10 ноября в Харькове и области

Общество 21:29   09.11.2023
Оксана Якушко
Туман и переменная облачность. Какая погода 10 ноября в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 10 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По области:
Переменная облачность. Без осадков. 🌤

Ночью и утром слабый туман.

Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 1° мороза❄️ до 4° тепла, днем 6 — 11° тепла.

По городу: Без осадков.🌤

Ночью и утром слабый туман.🌫

Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: 1 — 3° тепла, днем 7 — 9° тепла.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 21:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".