Туман и переменная облачность. Какая погода 10 ноября в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 10 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
По области:
Переменная облачность. Без осадков. 🌤
Ночью и утром слабый туман.
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: ночью от 1° мороза❄️ до 4° тепла, днем 6 — 11° тепла.
По городу: Без осадков.🌤
Ночью и утром слабый туман.🌫
Ветер юго-западный↗️, 5-10 м/с.
Температура воздуха: 1 — 3° тепла, днем 7 — 9° тепла.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: метеопрогноз, погода, прогноз погоды, туман, Харьков, Харьковская область, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2023 в 21:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 10 ноября, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".