С теплом уже более 7300 жилых домов Харьковской области
На сегодня работают уже 472 котельные и тепло подали в 7343 жилых дома, что составляет 97,1%, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В работе находится 88,4% котельных от общего количества запланированных ввести в действие в этом сезоне. Так, 18 громад области полностью завершили работу по подключению потребителей к отоплению. В других громадах работа еще продолжается. Кроме того, комплектуем аварийные запасы оборудования, материалов и оборудования, бензинового и дизельного топлива, дров, пеллет, угля», – подчеркнул Олег Синегубов.
В Харьковской области отапливают 903 объекта социальной сферы, среди которых – 156 учреждений здравоохранения – это 95,1%.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: жилой дом, котельная, Олег Синегубов, отопление, тепло, Харьковская область, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 17:35;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодня работают уже 472 котельные и тепло подали в 7343 жилых дома, что составляет 97,1%, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".