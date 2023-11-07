С теплом уже более 7300 жилых домов Харьковской области

На сегодня работают уже 472 котельные и тепло подали в 7343 жилых дома, что составляет 97,1%, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В работе находится 88,4% котельных от общего количества запланированных ввести в действие в этом сезоне. Так, 18 громад области полностью завершили работу по подключению потребителей к отоплению. В других громадах работа еще продолжается. Кроме того, комплектуем аварийные запасы оборудования, материалов и оборудования, бензинового и дизельного топлива, дров, пеллет, угля», – подчеркнул Олег Синегубов.

В Харьковской области отапливают 903 объекта социальной сферы, среди которых – 156 учреждений здравоохранения – это 95,1%.