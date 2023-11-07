Із теплом вже понад 7300 житлових будинків на Харківщині

На сьогодні працюють уже 472 котельні та тепло подали до 7343 житлових будинків, що становить 97,1%, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У роботі перебуває 88,4% котелень від загальної кількості запланованих ввести в дію цього сезону. Так, 18 громад області повністю завершили роботу з підключення споживачів до опалення. У інших громадах робота ще триває. Крім того, комплектуємо аварійні запаси обладнання, матеріалів та устаткування, бензинового та дизельного палива, дров, пелет, вугілля», – наголосив Олег Синєгубов.

Загалом у Харківській області опалюється 903 об’єкти соціальної сфери, серед яких – 156 закладів охорони здоров’я – це 95,1%.