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Із теплом вже понад 7300 житлових будинків на Харківщині

Суспільство 17:35   07.11.2023
Оксана Якушко
Із теплом вже понад 7300 житлових будинків на Харківщині

На сьогодні працюють  уже  472 котельні та тепло подали до 7343 житлових будинків, що становить 97,1%, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«У роботі перебуває 88,4% котелень від загальної кількості запланованих ввести в дію цього сезону. Так, 18 громад області повністю завершили роботу з підключення споживачів до опалення. У інших громадах робота ще триває. Крім того, комплектуємо аварійні запаси обладнання, матеріалів та устаткування, бензинового та дизельного палива, дров, пелет, вугілля», – наголосив Олег Синєгубов.

Загалом у Харківській області опалюється 903 об’єкти соціальної сфери, серед яких – 156 закладів охорони здоров’я – це 95,1%.

Читайте також: З опаленням на Харківщині 95% будинків – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 17:35;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сьогодні працюють  уже  472 котельні та тепло подали до 7343 житлових будинків, що становить 97,1%, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".