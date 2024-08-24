Пожежне авто підірвалося на Харківщині: постраждали рятувальники (фото)
Фото: ДСНС України
Вдень 24 серпня на Харківщині на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна.
НП сталася під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу міста Балаклія. Як повідомили у ДСНС України, постраждали двоє рятувальників, їх шпиталізували.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авто, Балаклія, ГСЧС, подрыв, пожежа, спасатели, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 17:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 24 серпня на Харківщині на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна.".