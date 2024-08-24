Пожежне авто підірвалося на Харківщині: постраждали рятувальники (фото)

Вдень 24 серпня на Харківщині на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна.

НП сталася під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу міста Балаклія. Як повідомили у ДСНС України, постраждали двоє рятувальників, їх шпиталізували.

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