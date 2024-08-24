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Пожежне авто підірвалося на Харківщині: постраждали рятувальники (фото)

Події 17:43   24.08.2024
Вікторія Яковенко
Пожежне авто підірвалося на Харківщині: постраждали рятувальники (фото) Фото: ДСНС України

Вдень 24 серпня на Харківщині на ворожому вибухонебезпечному предметі підірвалася пожежна автоцистерна.

НП сталася під час гасіння лісової пожежі на деокупованій території поблизу міста Балаклія. Як повідомили у ДСНС України, постраждали двоє рятувальників, їх шпиталізували.

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Фото: ДСНС України
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Фото: ДСНС України

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2024 в 17:43;

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