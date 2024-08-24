Пожарный автомобиль подорвался на Харьковщине: пострадали спасатели (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Днем 24 августа на Харьковщине на вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна.
ЧП произошло во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи города Балаклея. Как сообщили в ГСЧС Украины, пострадали два спасателя, их госпитализировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авто, Балаклія, Балаклея, ГСЧС, подрыв, пожары, спасатели, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 17:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 24 августа на Харьковщине на вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна.".