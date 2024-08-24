Пожарный автомобиль подорвался на Харьковщине: пострадали спасатели (фото)

Днем 24 августа на Харьковщине на вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна.

ЧП произошло во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи города Балаклея. Как сообщили в ГСЧС Украины, пострадали два спасателя, их госпитализировали.