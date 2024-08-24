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Пожарный автомобиль подорвался на Харьковщине: пострадали спасатели (фото)

Происшествия 17:43   24.08.2024
Виктория Яковенко
Пожарный автомобиль подорвался на Харьковщине: пострадали спасатели (фото) Фото: ГСЧС Украины

Днем 24 августа на Харьковщине на вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна.

ЧП произошло во время тушения лесного пожара на деоккупированной территории вблизи города Балаклея. Как сообщили в ГСЧС Украины, пострадали два спасателя, их госпитализировали.

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Фото: ГСЧС Украины
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Фото: ГСЧС Украины

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 августа 2024 в 17:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 24 августа на Харьковщине на вражеском взрывоопасном предмете подорвалась пожарная автоцистерна.".