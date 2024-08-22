Житель Харьковщины попал в больницу из-за подрыва на неизвестном предмете

В поселке Купянск-Узловой 22 августа 65-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

С травмами пострадавшего госпитализировали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Чрезвычайники в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой всегда помнить о высокой минной опасности. Людей призывают не передвигаться по неизвестным грунтовым дорогам, не трогать подозрительные предметы, не посещать леса, лесополосы, поля, берега рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо звонить по номерам «101», «102» или «112».