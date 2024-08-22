Житель Харьковщины попал в больницу из-за подрыва на неизвестном предмете
В поселке Купянск-Узловой 22 августа 65-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.
С травмами пострадавшего госпитализировали, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Чрезвычайники в очередной раз обращаются к жителям региона с просьбой всегда помнить о высокой минной опасности. Людей призывают не передвигаться по неизвестным грунтовым дорогам, не трогать подозрительные предметы, не посещать леса, лесополосы, поля, берега рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или которые находились под оккупацией.
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо звонить по номерам «101», «102» или «112».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, міни, мины, подрыв, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 августа 2024 в 13:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В поселке Купянск-Узловой 22 августа 65-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.".