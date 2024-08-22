Житель Харківщини потрапив до лікарні через підрив на невідомому предметі
У селищі Куп’янськ-Вузловий 22 серпня 65-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.
З травмами постраждалого ушпиталили, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Надзвичайники вкотре звертаються до жителів регіону із проханням завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Людей закликають не пересуватися невідомими ґрунтовими дорогами, не чіпати підозрілі предмети, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги річок та інші відкриті простори, особливо ті, де йшли бої, або які перебували під окупацією.
У разі виявлення підозрілого предмета необхідно дзвонити за номерами “101”, “102” або “112”.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, міни, подрыв, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 13:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Куп’янськ-Вузловий 22 серпня 65-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.".