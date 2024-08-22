Live
  • Чт 22.08.2024
  • Харків  +36°С
  • USD 41.3
  • EUR 45.9

Житель Харківщини потрапив до лікарні через підрив на невідомому предметі

Події 13:59   22.08.2024
Олена Нагорна
Житель Харківщини потрапив до лікарні через підрив на невідомому предметі

У селищі Куп’янськ-Вузловий 22 серпня 65-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.

З травмами постраждалого ушпиталили, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Надзвичайники вкотре звертаються до жителів регіону із проханням завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Людей закликають не пересуватися невідомими ґрунтовими дорогами, не чіпати підозрілі предмети, не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, береги річок та інші відкриті простори, особливо ті, де йшли бої, або які перебували під окупацією.

У разі виявлення підозрілого предмета необхідно дзвонити за номерами “101”, “102” або “112”.

Читайте також: Смертельний підрив на Харківщині: чоловік доповз до автівки (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Житель Харківщини потрапив до лікарні через підрив на невідомому предметі
Житель Харківщини потрапив до лікарні через підрив на невідомому предметі
22.08.2024, 13:59
Ворог бореться за кожен метр, але СОУ потроху просуваються – захисник Липців
Ворог бореться за кожен метр, але СОУ потроху просуваються – захисник Липців
22.08.2024, 13:30
10 тисяч гривень хабаря пропонував п’яний водій копам у Харкові
10 тисяч гривень хабаря пропонував п’яний водій копам у Харкові
22.08.2024, 12:43
ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)
ДТП на Харківщині: постраждали 7 людей, серед яких дві дитини (фото)
22.08.2024, 11:56
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень
Робота в Харкові та області: вакансії тижня із зарплатами до 25 тисяч гривень
22.08.2024, 12:19
ЗС РФ найактивніші у Вовчанську, штурмують з різних напрямків – ОТУВ «Харків»
ЗС РФ найактивніші у Вовчанську, штурмують з різних напрямків – ОТУВ «Харків»
22.08.2024, 10:18

Новини за темою:

08:46
47 рятувальників гасять пожежу в лісі на Харківщині – ДСНС
08:10
На Харківщині через обстріли горіли будинки та трава – ДСНС
11:38
Смертельний обстріл Козачої Лопані: ДСНС опублікувала фото з місця
14:07
Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії загасили за понад 4 доби (відео)
15:37
Масштабну пожежу в лісі поблизу Балаклії на Харківщині зупинили (фото)

Ви читали новину: «Житель Харківщини потрапив до лікарні через підрив на невідомому предметі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Серпня 2024 в 13:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селищі Куп’янськ-Вузловий 22 серпня 65-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі.".