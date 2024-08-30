Від початку доби вже 18 разів атакував ворог на Куп’янському напрямку – ГШ

18 атак провели війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку, ще дві – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог атакував біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки. Тривають шість штурмів.

На Харківському напрямку супротивник атакував оборонні рубежі поблизу Плетенівки та Вовчанська, де триває один бій. Також загарбники завдали двох ударів КАБами по районах Гоптівки та Семенівки.