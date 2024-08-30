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Від початку доби вже 18 разів атакував ворог на Куп’янському напрямку – ГШ

Події 16:47   30.08.2024
Олена Нагорна
Від початку доби вже 18 разів атакував ворог на Куп’янському напрямку – ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

18 атак провели війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку, ще дві – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Куп’янському напрямку ворог атакував біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки. Тривають шість штурмів.

На Харківському напрямку супротивник атакував оборонні рубежі поблизу Плетенівки та Вовчанська, де триває один бій. Також загарбники завдали двох ударів КАБами по районах Гоптівки та Семенівки.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2024 в 16:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 атак провели війська РФ від початку доби на Куп’янському напрямку, ще дві – на півночі Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".