С начала суток уже 18 раз атаковали войска РФ на Купянском направлении — ГШ

18 атак провели войска РФ с начала суток на Купянском направлении, еще две — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении враг атаковал возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. Продолжаются шесть штурмов.

На Харьковском направлении противник атаковал оборонительные рубежи вблизи Плетеневки и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой. Также захватчики нанесли два удара КАБами по районам Гоптовки и Семеновки.