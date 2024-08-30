С начала суток уже 18 раз атаковали войска РФ на Купянском направлении — ГШ
Фото: Генштаб ВСУ
18 атак провели войска РФ с начала суток на Купянском направлении, еще две — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Купянском направлении враг атаковал возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. Продолжаются шесть штурмов.
На Харьковском направлении противник атаковал оборонительные рубежи вблизи Плетеневки и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой. Также захватчики нанесли два удара КАБами по районам Гоптовки и Семеновки.
Читайте также: Россияне штурмуют в многоэтажной застройке на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «С начала суток уже 18 раз атаковали войска РФ на Купянском направлении — ГШ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 16:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 атак провели войска РФ с начала суток на Купянском направлении, еще две — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".