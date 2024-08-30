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С начала суток уже 18 раз атаковали войска РФ на Купянском направлении — ГШ

Происшествия 16:47   30.08.2024
Елена Нагорная
С начала суток уже 18 раз атаковали войска РФ на Купянском направлении — ГШ Фото: Генштаб ВСУ

18 атак провели войска РФ с начала суток на Купянском направлении, еще две — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Купянском направлении враг атаковал возле Синьковки, Колесниковки, Новоосиново, Лозовой, Андреевки, Стельмаховки. Продолжаются шесть штурмов.

На Харьковском направлении противник атаковал оборонительные рубежи вблизи Плетеневки и Волчанска, где до сих пор продолжается один бой. Также захватчики нанесли два удара КАБами по районам Гоптовки и Семеновки.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 16:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 атак провели войска РФ с начала суток на Купянском направлении, еще две — на севере Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".