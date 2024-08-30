Россияне штурмуют в многоэтажной застройке на Харьковщине — ОТГВ «Харьков»
Россияне ведут бои среди руин многоэтажек Волчанска, сообщили защитники Украины. 30 августа идут два сражения.
«На Харьковском направлении обстановка остается сложной. Противник продолжает штурмовые действия на всех активных участках фронта», — сообщила пресс-служба ОТГВ «Харьков».
В течение минувших суток на севере и северо-востоке от Харькова было восемь боев. С начала этих — идут два сражения, в Волчанске.
«В Волчанске враг продолжает штурмовые действия в районе многоэтажной застройки, проводит разведку с помощью БПЛА с целью выявления подразделений Сил обороны, проводит проверку системы связи», — отметили защитники Украины.
В районе Старицы россияне продолжают окапываться и обеспечивать свою логистику. В районе Тихого — меняют десантников на 136-ю ОТБ, прибывшую с Запорожского направления. Также перегруппировка идет в районе Глубокого — на передовых позициях оккупантов. Они также пытаются строить там фортификации и «охотятся» на украинские дроны, применяя ружья с сетками. В районе Лукьянцов враг налаживает логистику и связь.
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За сутки захватчики потеряли убитыми и ранеными 85 человек (одного ВСУ взяли в плен). Уничтожены и повреждены 69 единиц вооружения и техники РФ, в том числе: два танка, два ББМ, противотанковое средство, система ПВО, две артсистемы, 15 автомобилей, три единицы спецтехники и 43 БПЛА. Также армию РФ за сутки оставили без 40 укрытий, трех мест хранения БК и одной точки хранения ГСМ.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2024 в 11:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ведут бои среди руин многоэтажек Волчанска, сообщили защитники Украины. 30 августа идут два сражения".