Росіяни штурмують у багатоповерховій забудові на Харківщині – ОТУВ “Харків”

Росіяни ведуть бої серед руїн багатоповерхівок Вовчанська, повідомили захисники України. 30 серпня тривають два зіткнення.

“На Харківському напрямку обстановка залишається складною. Противник продовжує штурмові дії на всіх активних ділянках фронту”, – повідомила пресслужба ОТУВ “Харків”.

Протягом минулої доби на півночі та північному сході від Харкова було вісім боїв. З початку цієї – тривають два зіткнення, у Вовчанську.

“У Вовчанську ворог продовжує штурмові дії в районі багатоповерхової забудови, проводить розвідку за допомогою БПЛА з метою виявлення підрозділів Сил оборони, проводить перевірку системи зв’язку”, – зазначили захисники України.

У районі Стариці росіяни продовжують окопуватися та забезпечувати свою логістику. У районі Тихого – міняють десантників на 136-ту ОМБ, що прибула із Запорізького напрямку. Також перегрупування йде в районі Глибокого – на передових позиціях окупантів. Вони намагаються будувати там фортифікації та “полюють” на українські дрони, застосовуючи рушниці з сітками. У районі Лук’янців ворог налагоджує логістику та зв’язок.

За добу загарбники втратили вбитими та пораненими 85 осіб (одного ЗСУ взяли в полон). Знищені та пошкоджені 69 одиниць озброєння та техніки РФ, у тому числі: два танки, дві ББМ, протитанковий засіб, система ППО, дві артсистеми, 15 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 43 БПЛА. Також армію РФ за добу залишили без 40 укриттів, трьох місць зберігання БК та однієї точки зберігання ПММ.