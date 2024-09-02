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Обстріл приватного сектору в Куп’янську: літня жінка загинула під завалами

Події 19:50   02.09.2024
Олена Нагорна
Обстріл приватного сектору в Куп’янську: літня жінка загинула під завалами

78-річна жінка загинула внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 15:30 2 вересня.

Ворожі боєприпаси летіли по приватному сектору. Зайнялися доми. Під завалами одного з них опинилася 78-річна жінка. Під час аварійно-рятувальних робіт її знайшли мертвою, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 19:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "78-річна жінка загинула внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 15:30 2 вересня.".