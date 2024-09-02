Обстріл приватного сектору в Куп’янську: літня жінка загинула під завалами

78-річна жінка загинула внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 15:30 2 вересня.

Ворожі боєприпаси летіли по приватному сектору. Зайнялися доми. Під завалами одного з них опинилася 78-річна жінка. Під час аварійно-рятувальних робіт її знайшли мертвою, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.