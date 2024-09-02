Обстріл приватного сектору в Куп’янську: літня жінка загинула під завалами
78-річна жінка загинула внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 15:30 2 вересня.
Ворожі боєприпаси летіли по приватному сектору. Зайнялися доми. Під завалами одного з них опинилася 78-річна жінка. Під час аварійно-рятувальних робіт її знайшли мертвою, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2024 в 19:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "78-річна жінка загинула внаслідок обстрілу міста Куп’янськ Харківської області близько 15:30 2 вересня.".