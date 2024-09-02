Live
  • Пн 02.09.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.06
  • EUR 45.5

Обстрел частного сектора в Купянске: пенсионерка погибла под завалами (фото)

Происшествия 19:50   02.09.2024
Елена Нагорная
Обстрел частного сектора в Купянске: пенсионерка погибла под завалами (фото)

78-летняя женщина погибла в результате обстрела города Купянск Харьковской области около 15:30 2 сентября.

Вражеские боеприпасы летели по частному сектору. Загорелись дома. Под завалами одного из них оказалась 78-летняя женщина. В ходе аварийно-спасательных работ ее нашли мертвой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Читайте также: Четвертый день Харьков под ударами: с чем связывает интенсификацию Синегубов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 2 сентября: дневной удар ФАБ-500 — 14 пострадавших
Главные новости Харькова 2 сентября: дневной удар ФАБ-500 — 14 пострадавших
02.09.2024, 20:29
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
Уже 41 пострадавший: Зеленский показал последствия удара по Харькову (видео)
01.09.2024, 15:36
Новым руководителем Харьковского метрополитена стал директор трамвайного депо
Новым руководителем Харьковского метрополитена стал директор трамвайного депо
02.09.2024, 18:07
Четвертый день Харьков под ударами: с чем связывает интенсификацию Синегубов
Четвертый день Харьков под ударами: с чем связывает интенсификацию Синегубов
02.09.2024, 19:31
По Харькову прилетели четыре КАБа: как выглядит поврежденный вуз (фото)
По Харькову прилетели четыре КАБа: как выглядит поврежденный вуз (фото)
02.09.2024, 18:34
За удар по Харькову 2 сентября Ахиллес ответил врагу на Белгородщине (видео)
За удар по Харькову 2 сентября Ахиллес ответил врагу на Белгородщине (видео)
02.09.2024, 20:39

Новости по теме:

20:51
До 21 возросло число пострадавших от удара по центру Купянска ФАБ-500 — МВД
09:28
Утром армия РФ обстреляла Купянск: вновь по центру — ГВА
08:07
Пострадали 43 многоэтажки: Тимошко об ударе КАБом по Купянску
19:22
Пострадавших в Купянске уже 14, вылетела почти тысяча окон (фото)
17:09
КАБом по центру города на Харьковщине ударила армия РФ, есть раненые

Вы читали новость: «Обстрел частного сектора в Купянске: пенсионерка погибла под завалами (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 19:50;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "78-летняя женщина погибла в результате обстрела города Купянск Харьковской области около 15:30 2 сентября.".