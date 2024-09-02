Обстрел частного сектора в Купянске: пенсионерка погибла под завалами (фото)

78-летняя женщина погибла в результате обстрела города Купянск Харьковской области около 15:30 2 сентября.

Вражеские боеприпасы летели по частному сектору. Загорелись дома. Под завалами одного из них оказалась 78-летняя женщина. В ходе аварийно-спасательных работ ее нашли мертвой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.