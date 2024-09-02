Обстрел частного сектора в Купянске: пенсионерка погибла под завалами (фото)
78-летняя женщина погибла в результате обстрела города Купянск Харьковской области около 15:30 2 сентября.
Вражеские боеприпасы летели по частному сектору. Загорелись дома. Под завалами одного из них оказалась 78-летняя женщина. В ходе аварийно-спасательных работ ее нашли мертвой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: купянск, обстрел, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2024 в 19:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "78-летняя женщина погибла в результате обстрела города Купянск Харьковской области около 15:30 2 сентября.".