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Тепло і з дощем: якою буде погода в Харкові та області 30 березня

Погода 21:43   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Тепло і з дощем: якою буде погода в Харкові та області 30 березня

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода на Харківщині завтра, 30 березня.

По області буде хмарно із проясненнями. Вночі та вранці очікується невеликий дощ.

Температура вночі – 3°-8° тепла. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 9°-14° тепла.

У Харкові також очікується хмарна погода, вдень – з невеликим дощем.

Вночі буде 4°-6° тепла, а ось вдень повітря прогріється до 11°-13° тепла.

Вітер у Харкові та області – східний, 9 – 14 м/с.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 21:43;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода на Харківщині завтра, 30 березня.".