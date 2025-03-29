Тепло і з дощем: якою буде погода в Харкові та області 30 березня

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, якою буде погода на Харківщині завтра, 30 березня.

По області буде хмарно із проясненнями. Вночі та вранці очікується невеликий дощ.

Температура вночі – 3°-8° тепла. Вдень стовпчики термометра показуватимуть 9°-14° тепла.

У Харкові також очікується хмарна погода, вдень – з невеликим дощем.

Вночі буде 4°-6° тепла, а ось вдень повітря прогріється до 11°-13° тепла.

Вітер у Харкові та області – східний, 9 – 14 м/с.