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Два роки безробітний міг продавати в Харкові наркотики: його відправили в СІЗО

Події 19:25   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два роки безробітний міг продавати в Харкові наркотики: його відправили в СІЗО

Подробиці злочинної схеми в Харкові повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. 

Фігурант – безробітний харків’янин, який, ймовірно, розповсюджував у місті наркотичні речовини, пишуть поліцейські.

“Протягом 2023–2025 років він незаконно діставав наркотичні засоби, продавав їх наркозалежним особам, а отримані кошти використовував для подальшого придбання наркотиків з метою збагачення”, – пояснили копи.

Наразі, пишуть у поліції, відомо про 80 ​​епізодів подібної діяльності.

“Під час слідства була доведена причетність зловмисника до низки фактів збуту наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), незаконного заволодіння наркотиків (ч.2 ст. 308 Кримінального кодексу України) та використання коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 306 Кримінального кодексу України)”, – зазначили копи.

Фігуранту вже обрали запобіжний захід – чоловік вирушив до СІЗО.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 19:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці злочинної схеми в Харкові повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. ".