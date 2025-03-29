Два роки безробітний міг продавати в Харкові наркотики: його відправили в СІЗО

Подробиці злочинної схеми в Харкові повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.

Фігурант – безробітний харків’янин, який, ймовірно, розповсюджував у місті наркотичні речовини, пишуть поліцейські.

“Протягом 2023–2025 років він незаконно діставав наркотичні засоби, продавав їх наркозалежним особам, а отримані кошти використовував для подальшого придбання наркотиків з метою збагачення”, – пояснили копи.

Наразі, пишуть у поліції, відомо про 80 ​​епізодів подібної діяльності.

“Під час слідства була доведена причетність зловмисника до низки фактів збуту наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), незаконного заволодіння наркотиків (ч.2 ст. 308 Кримінального кодексу України) та використання коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 306 Кримінального кодексу України)”, – зазначили копи.

Фігуранту вже обрали запобіжний захід – чоловік вирушив до СІЗО.