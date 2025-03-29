Два роки безробітний міг продавати в Харкові наркотики: його відправили в СІЗО
Подробиці злочинної схеми в Харкові повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області.
Фігурант – безробітний харків’янин, який, ймовірно, розповсюджував у місті наркотичні речовини, пишуть поліцейські.
“Протягом 2023–2025 років він незаконно діставав наркотичні засоби, продавав їх наркозалежним особам, а отримані кошти використовував для подальшого придбання наркотиків з метою збагачення”, – пояснили копи.
Наразі, пишуть у поліції, відомо про 80 епізодів подібної діяльності.
“Під час слідства була доведена причетність зловмисника до низки фактів збуту наркотиків (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України), незаконного заволодіння наркотиків (ч.2 ст. 308 Кримінального кодексу України) та використання коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів (ч. 1 ст. 306 Кримінального кодексу України)”, – зазначили копи.
Фігуранту вже обрали запобіжний захід – чоловік вирушив до СІЗО.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: копы, наркотики, поліція, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 19:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подробиці злочинної схеми в Харкові повідомили в облуправлінні Нацполіції у Харківській області. ".