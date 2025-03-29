Попросив телефон для дзвінка і втік: відчайдушна крадіжка на Харківщині

Незвичайна крадіжка сталася в Чугуївському районі, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, підозрюваний попросив у незнайомця телефон. Чоловік пояснив, що йому потрібно терміново зателефонувати. А потім – відійшов трохи далі, нібито для приватної розмови. Після чого раптово втік із телефоном.

“Потерпілий зрозумів, що його ошукали та повідомив до поліції. Оперативники розшукали порушника. Ним виявився 35-річний раніше судимий місцевий житель. Викрадений мобільний телефон вилучено та повернуто власнику”, – передають поліцейські.

Наразі чоловікові вже вручили підозру.

“Шановні громадяни, не давайте незнайомцям телефон у руки, чемно відмовте або зателефонуйте на потрібний номер самостійно і передайте необхідну інформацію. Однак, якщо ви потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте – одразу телефонуйте на лінію “102”, – нагадали копи.