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Попросив телефон для дзвінка і втік: відчайдушна крадіжка на Харківщині

Події 14:40   29.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Попросив телефон для дзвінка і втік: відчайдушна крадіжка на Харківщині

Незвичайна крадіжка сталася в Чугуївському районі, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, підозрюваний попросив у незнайомця телефон. Чоловік пояснив, що йому потрібно терміново зателефонувати. А потім – відійшов трохи далі, нібито для приватної розмови. Після чого раптово втік із телефоном.

Потерпілий зрозумів, що його ошукали та повідомив до поліції. Оперативники розшукали порушника. Ним виявився 35-річний раніше судимий місцевий житель. Викрадений мобільний телефон вилучено та повернуто власнику”, – передають поліцейські.

Наразі чоловікові вже вручили підозру.

“Шановні громадяни, не давайте незнайомцям телефон у руки, чемно відмовте або зателефонуйте на потрібний номер самостійно і передайте необхідну інформацію. Однак, якщо ви потрапили на гачок шахраїв, не зволікайте – одразу телефонуйте на лінію “102”, – нагадали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2025 в 14:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незвичайна крадіжка сталася в Чугуївському районі, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.".