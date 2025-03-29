Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине
Необычная кража произошла в Чугуевском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным следствия, подозреваемый попросил у незнакомца телефон. Мужчина объяснил, что ему необходимо срочно позвонить. А после – отошел подальше, якобы для приватного разговора. После чего внезапно убежал с телефоном.
«Потерпевший понял, что его обманули и сообщил в полицию. Оперативники разыскали нарушителя. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Похищенный мобильный телефон изъят и возвращен владельцу», – передают полицейские.
На данный момент мужчине уже вручили подозрение.
«Уважаемые граждане, не давайте незнакомцам телефон в руки, вежливо откажите или позвоните на нужный номер самостоятельно и передайте необходимую информацию. Однако, если вы попали на крючок мошенников, не медлите — сразу звоните на линию «102», – напомнили копы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вор, кража, подозрение, полиция;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 14:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необычная кража произошла в Чугуевском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".