Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине

Необычная кража произошла в Чугуевском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, подозреваемый попросил у незнакомца телефон. Мужчина объяснил, что ему необходимо срочно позвонить. А после – отошел подальше, якобы для приватного разговора. После чего внезапно убежал с телефоном.

«Потерпевший понял, что его обманули и сообщил в полицию. Оперативники разыскали нарушителя. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Похищенный мобильный телефон изъят и возвращен владельцу», – передают полицейские.

На данный момент мужчине уже вручили подозрение.

«Уважаемые граждане, не давайте незнакомцам телефон в руки, вежливо откажите или позвоните на нужный номер самостоятельно и передайте необходимую информацию. Однако, если вы попали на крючок мошенников, не медлите — сразу звоните на линию «102», – напомнили копы.