Live
  • Сб 29.03.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине

Происшествия 14:40   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине

Необычная кража произошла в Чугуевском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, подозреваемый попросил у незнакомца телефон. Мужчина объяснил, что ему необходимо срочно позвонить. А после – отошел подальше, якобы для приватного разговора. После чего внезапно убежал с телефоном.

«Потерпевший понял, что его обманули и сообщил в полицию. Оперативники разыскали нарушителя. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. Похищенный мобильный телефон изъят и возвращен владельцу», – передают полицейские.

На данный момент мужчине уже вручили подозрение.

«Уважаемые граждане, не давайте незнакомцам телефон в руки, вежливо откажите или позвоните на нужный номер самостоятельно и передайте необходимую информацию. Однако, если вы попали на крючок мошенников, не медлите — сразу звоните на линию «102», – напомнили копы.

Читайте также: Не бросил хозяина в огне: история спасения харьковчанина и пушистого друга

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
СБУ разоблачила заместителя гауляйтера Харьковщины: чем занималась фигурантка
СБУ разоблачила заместителя гауляйтера Харьковщины: чем занималась фигурантка
28.03.2025, 16:19
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
28.03.2025, 10:10
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории
29.03.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 29 марта: ночные обстрелы, пожары из-за ударов
Новости Харькова — главное за 29 марта: ночные обстрелы, пожары из-за ударов
29.03.2025, 14:30
Ночью оккупанты обстреливали область: куда прилетело, последствия ударов
Ночью оккупанты обстреливали область: куда прилетело, последствия ударов
29.03.2025, 09:10
Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине
Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине
29.03.2025, 14:40

Новости по теме:

13:47
Серийного вора поймали в Харькове – полиция сообщила, в каком районе промышлял
11:45
Просил вернуть 200 гривен долга, а украл шесть тысяч – история одного грабежа
11:35
Продал несуществующих материалов на 50 тысяч гривен: как действовал вор
11:16
Выхватил телефон средь бела дня и сбежал – копы рассказали, как искали вора
17:24
Вора-рецидивиста, совершившего несколько десятков краж, осудили на Харьковщине

Вы читали новость: «Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 14:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Необычная кража произошла в Чугуевском районе, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".