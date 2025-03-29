Два года безработный мог продавать в Харькове наркотики: его отправили в СИЗО
Подробности преступной схемы в Харькове сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.
Фигурант – безработный харьковчанин, который распространял в городе наркотические вещества, пишут полицейские.
«В течение 2023-2025 годов он незаконно доставал наркотические средства, продавал их наркозависимым лицам, а полученные средства использовал для дальнейшего приобретения наркотиков с целью обогащения», – объяснили копы.
На данный момент, пишут в полиции, известно о 80 эпизодах подобной деятельности.
«Во время следствия была доказана причастность злоумышленника к ряду фактов сбыта наркотиков (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), незаконного завладения наркотиков (ч.2 ст. 308 Уголовного кодекса Украины) и использования средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Украины)», – отметили в полиции.
Фигуранту уже избрали меру пресечения – мужчина отправился в СИЗО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: копы, наркотики, полиция, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 19:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности преступной схемы в Харькове сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. ".