Live
  • Сб 29.03.2025
  • Харьков  +10°С
  • USD 41.49
  • EUR 44.75

Два года безработный мог продавать в Харькове наркотики: его отправили в СИЗО

Происшествия 19:25   29.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Два года безработный мог продавать в Харькове наркотики: его отправили в СИЗО Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Подробности преступной схемы в Харькове сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. 

Фигурант – безработный харьковчанин, который распространял в городе наркотические вещества, пишут полицейские.

«В течение 2023-2025 годов он незаконно доставал наркотические средства, продавал их наркозависимым лицам, а полученные средства использовал для дальнейшего приобретения наркотиков с целью обогащения», – объяснили копы.

На данный момент, пишут в полиции, известно о 80 эпизодах подобной деятельности.

«Во время следствия была доказана причастность злоумышленника к ряду фактов сбыта наркотиков (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), незаконного завладения наркотиков (ч.2 ст. 308 Уголовного кодекса Украины) и использования средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Украины)», – отметили в полиции.

Фигуранту уже избрали меру пресечения – мужчина отправился в СИЗО.

Читайте также: Попросил телефон для звонка и сбежал: отчаянная попытка кражи на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Зеленский и ВСУ предупредили о «харьковских» планах РФ: обзор фронта за неделю
Зеленский и ВСУ предупредили о «харьковских» планах РФ: обзор фронта за неделю
29.03.2025, 17:35
Новости Харькова — главное за 29 марта: ночные обстрелы, пожары из-за ударов
Новости Харькова — главное за 29 марта: ночные обстрелы, пожары из-за ударов
29.03.2025, 18:24
СБУ разоблачила заместителя гауляйтера Харьковщины: чем занималась фигурантка
СБУ разоблачила заместителя гауляйтера Харьковщины: чем занималась фигурантка
28.03.2025, 16:19
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории
Сегодня 29 марта: какой праздник и день в истории
29.03.2025, 06:00
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
«Это происходит»: боец о заявлении Зеленского про наступление на Харьковщину
28.03.2025, 10:10
«Вам никто не скажет»: когда РФ может начать новое наступление на Харьковщине
«Вам никто не скажет»: когда РФ может начать новое наступление на Харьковщине
29.03.2025, 15:55

Новости по теме:

09:49
Стрельба по автобусам в Харькове: делом занялись копы, разыскивают хулиганов
11:47
Обокрал машину в Харькове через открытое окно: подозревают экс-осужденного
10:37
Уехала к парню в Днепропетровскую область: копы разыскали 15-летнюю девочку
09:49
Пьяная посиделка закончилась убийством в Чугуевском районе – кого подозревают
10:30
Семейная драма в Харькове: пьяный мужчина угрожал расправиться с сожительницей

Вы читали новость: «Два года безработный мог продавать в Харькове наркотики: его отправили в СИЗО»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 19:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подробности преступной схемы в Харькове сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области. ".