Два года безработный мог продавать в Харькове наркотики: его отправили в СИЗО

Подробности преступной схемы в Харькове сообщили в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Фигурант – безработный харьковчанин, который распространял в городе наркотические вещества, пишут полицейские.

«В течение 2023-2025 годов он незаконно доставал наркотические средства, продавал их наркозависимым лицам, а полученные средства использовал для дальнейшего приобретения наркотиков с целью обогащения», – объяснили копы.

На данный момент, пишут в полиции, известно о 80 эпизодах подобной деятельности.

«Во время следствия была доказана причастность злоумышленника к ряду фактов сбыта наркотиков (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины), незаконного завладения наркотиков (ч.2 ст. 308 Уголовного кодекса Украины) и использования средств, полученных от незаконного сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 306 Уголовного кодекса Украины)», – отметили в полиции.

Фигуранту уже избрали меру пресечения – мужчина отправился в СИЗО.