Тепло и дождливо: какой будет погода в Харькове и области 30 марта

В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода на Харьковщине завтра, 30 марта.

По области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается небольшой дождь.

Температура ночью – 3° — 8° тепла. Днем столбики термометра будут показывать 9° — 14° тепла.

В Харькове также ожидается облачная погода, днем – с небольшим дождем.

Ночью будет 4° — 6° тепла, а вот днем воздух прогреется до 11° — 13° тепла.

Ветер в Харькове и области – восточный, 9 – 14 м/с.