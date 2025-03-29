Тепло и дождливо: какой будет погода в Харькове и области 30 марта
В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода на Харьковщине завтра, 30 марта.
По области будет облачно с прояснениями. Ночью и утром ожидается небольшой дождь.
Температура ночью – 3° — 8° тепла. Днем столбики термометра будут показывать 9° — 14° тепла.
В Харькове также ожидается облачная погода, днем – с небольшим дождем.
Ночью будет 4° — 6° тепла, а вот днем воздух прогреется до 11° — 13° тепла.
Ветер в Харькове и области – восточный, 9 – 14 м/с.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: дождь, погода, тепло, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2025 в 21:43;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии рассказали, какой будет погода на Харьковщине завтра, 30 марта.".