Вдень знову спекотно. Прогноз погоди 21 серпня у Харкові й області

Погода 19:44   20.08.2025
Оксана Якушко
Вдень знову спекотно. Прогноз погоди 21 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 21 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день прогнозують без опадів☀️.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде низькою і коливатиметься від 10 до 15°, вдень прогріється до 27 – 32°.

 

У Харкові день очікують сонячний, що пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.

