Вдень знову спекотно. Прогноз погоди 21 серпня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 21 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області день прогнозують без опадів☀️.
Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі буде низькою і коливатиметься від 10 до 15°, вдень прогріється до 27 – 32°.
У Харкові день очікують сонячний, що пройде без опадів.☀️
Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.
20 Серпня 2025 в 19:44
