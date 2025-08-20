Вдень знову спекотно. Прогноз погоди 21 серпня у Харкові й області

Прогноз погоди на завтра, 21 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області день прогнозують без опадів☀️.

Вітер очікують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі буде низькою і коливатиметься від 10 до 15°, вдень прогріється до 27 – 32°.

У Харкові день очікують сонячний, що пройде без опадів.☀️

Вітер прогнозують південно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 13 – 15°, вдень стовпчик термометра підніметься до 27 – 29°.