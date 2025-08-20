Live
  • Ср 20.08.2025
  • Харьков  +23°С
Днем снова жарко. Прогноз погоды 21 августа в Харькове и области

Погода 19:44   20.08.2025
Оксана Якушко
Днем снова жарко. Прогноз погоды 21 августа в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 21 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день прогнозируют без осадков☀️.
Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью будет низкой, от 10 до 15°, днем прогреется до 27 – 32°.

В Харькове день ожидают солнечный и без осадков.
Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13 – 15°, днем столбик термометра поднимется до 27 – 29°.

Автор: Оксана Якушко
