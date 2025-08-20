Днем снова жарко. Прогноз погоды 21 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 21 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день прогнозируют без осадков☀️.

Ветер ожидают юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет низкой, от 10 до 15°, днем прогреется до 27 – 32°.

В Харькове день ожидают солнечный и без осадков.

Ветер прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 13 – 15°, днем столбик термометра поднимется до 27 – 29°.