Прохолодна ніч, теплий день. Прогноз погоди на 11 вересня по Харківщині

Прогноз погоди на завтра, 11 вересня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківські області день пройде без опадів.☀️ Можлива мінлива хмарність.🌥

Вітер прогнозують східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень прогріється до 22 – 27°.

У Харкові день пройде без опадів☀️, буде сонячно.

Вітер очікують східний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра прогріється до 23 – 25°.