Прохладная ночь, тёплый день. Прогноз погоды на 11 сентября по Харьковщине

Погода 20:37   10.09.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоды на завтра, 11 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковские области день пройдет без осадков. Возможна переменная облачность.
Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​прогреется до 22 – 27°.

В Харькове день пройдет без осадков, будет солнечно.
Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра прогреется до 23 – 25°.

