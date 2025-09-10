Прохладная ночь, тёплый день. Прогноз погоды на 11 сентября по Харьковщине

Прогноз погоды на завтра, 11 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковские области день пройдет без осадков. Возможна переменная облачность.

Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​прогреется до 22 – 27°.

В Харькове день пройдет без осадков, будет солнечно.

Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра прогреется до 23 – 25°.