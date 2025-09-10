Прохладная ночь, тёплый день. Прогноз погоды на 11 сентября по Харьковщине
Прогноз погоды на завтра, 11 сентября, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковские области день пройдет без осадков. Возможна переменная облачность.
Ветер прогнозируют восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем прогреется до 22 – 27°.
В Харькове день пройдет без осадков, будет солнечно.
Ветер ожидают восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем столбик термометра прогреется до 23 – 25°.
Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 20:37
