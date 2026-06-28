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Врятував інших ціною життя: на Харківщині від авіаудару загинув поліцейський

Події 20:11   28.06.2026
Олена Нагорна
Врятував інших ціною життя: на Харківщині від авіаудару загинув поліцейський

25-річний поліцейський офіцер громади Роман Комаров загинув під час евакуації мирних жителів поблизу села Кирилівка Чугуївського району 28 червня внаслідок російського удару чотирма КАБами. Його колега-інспекторка дістала важких поранень й наразі перебуває в реанімації.

Бомби впали на околиці села. У цей момент співробітники відділу №1 Чугуївського райуправління поліції перебували у службовому автомобілі, забезпечуючи евакуацію людей, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

25-річний правоохоронець загинув на місці.

“Роман Комаров до останнього залишався вірним присязі, сумлінно виконував службовий обов’язок та разом із колегами рятував мирних жителів, ризикуючи власним життям. Він віддав життя, виконуючи свій обов’язок перед українським народом”, – зазначили в поліції.

Також під час авіаудару важкі поранення отримала інспекторка сектору ювенальної превенції. Її ушпиталили до реанімації.

Нагадаємо, вранці 28 червня Нацполіція Харківщини повідомляла, що внаслідок російського обстрілу пошкоджена агрофірма у селі Кирилівка Чугуївського району.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 20:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "25-річний поліцейський офіцер громади Роман Комаров загинув під час евакуації мирних жителів поблизу села Кирилівка Чугуївського району внаслідок російського удару чотирма КАБами.".