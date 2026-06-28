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Спас других ценой жизни: на Харьковщине от авиаудара погиб полицейский

Происшествия 20:11   28.06.2026
Елена Нагорная
Спас других ценой жизни: на Харьковщине от авиаудара погиб полицейский

25-летний полицейский офицер громады Роман Комаров погиб в ходе эвакуации мирных жителей вблизи села Кирилловка Чугуевского района 28 июня в результате российского удара четырьмя КАБами. Его коллега-инспектор получила тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации.

Бомбы упали на окраине села. В этот момент сотрудники отдела №1 Чугуевского райуправления полиции находились в служебном автомобиле, обеспечивая эвакуацию людей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

25-летний правоохранитель погиб на месте.

«Роман Комаров до последнего оставался верен присяге, добросовестно выполнял служебный долг и вместе с коллегами спасал мирных жителей, рискуя собственной жизнью. Он отдал жизнь, выполняя свой долг перед украинским народом», — отметили в полиции.

Также во время авиаудара тяжелые ранения получила инспектор сектора ювенальной превенции. Ее госпитализировали в реанимацию.

Напомним, утром 28 июня Нацполиция Харьковщины сообщала, что в результате российского обстрела повреждена агрофирма в селе Кирилловка Чугуевского района.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 20:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "25-летний полицейский офицер громады Роман Комаров погиб в ходе эвакуации мирных жителей вблизи села Кирилловка Чугуевского района 28 июня.".