Спас других ценой жизни: на Харьковщине от авиаудара погиб полицейский

25-летний полицейский офицер громады Роман Комаров погиб в ходе эвакуации мирных жителей вблизи села Кирилловка Чугуевского района 28 июня в результате российского удара четырьмя КАБами. Его коллега-инспектор получила тяжелые ранения и сейчас находится в реанимации.

Бомбы упали на окраине села. В этот момент сотрудники отдела №1 Чугуевского райуправления полиции находились в служебном автомобиле, обеспечивая эвакуацию людей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

25-летний правоохранитель погиб на месте.

«Роман Комаров до последнего оставался верен присяге, добросовестно выполнял служебный долг и вместе с коллегами спасал мирных жителей, рискуя собственной жизнью. Он отдал жизнь, выполняя свой долг перед украинским народом», — отметили в полиции.

Также во время авиаудара тяжелые ранения получила инспектор сектора ювенальной превенции. Ее госпитализировали в реанимацию.

Напомним, утром 28 июня Нацполиция Харьковщины сообщала, что в результате российского обстрела повреждена агрофирма в селе Кирилловка Чугуевского района.