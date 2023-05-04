РФ з перших днів війни б’є по “центрам прийняття рішень” – нардеп

З перших днів війни ворог завдавав ударів по “центрам прийняття рішень”. Достатньо згадати Харківську ОДА, Миколаївську ОДА, які були об’єктами терористичних ракетних ударів РФ. І урядовий квартал був під прицілом. Завдяки зусиллям наших військ ППО, Повітряних сил урядові будівлі не постраждали. Але те, що вони були об’єктами атак, у цьому немає сумнівів.