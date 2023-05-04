РФ з перших днів війни б’є по “центрам прийняття рішень” – нардеп
Фото: пресслужба ОП
З перших днів війни ворог завдавав ударів по “центрам прийняття рішень”. Достатньо згадати Харківську ОДА, Миколаївську ОДА, які були об’єктами терористичних ракетних ударів РФ. І урядовий квартал був під прицілом. Завдяки зусиллям наших військ ППО, Повітряних сил урядові будівлі не постраждали. Але те, що вони були об’єктами атак, у цьому немає сумнівів.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2023 в 11:49;
Кореспондент Федір Веніславський, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "З перших днів війни ворог завдавав ударів по “центрам прийняття рішень”. Достатньо згадати Харківську ОДА, Миколаївську ОДА, які були об’єктами…".