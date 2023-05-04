РФ с первых дней войны бьет по «центрам принятия решений» — нардеп

С первых дней войны враг наносил удары по «центрам принятия решений». Достаточно вспомнить Харьковскую ОГА, Николаевскую ОГА, являвшиеся объектами террористических ракетных ударов РФ. И правительственный квартал был под прицелом. Благодаря усилиям наших войск ПВО, Воздушных сил правительственные здания не пострадали. Но то, что они были объектами атак, в этом нет сомнений.