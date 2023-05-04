Live
  • Четверг 04.05.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.37
    • 🟢

РФ с первых дней войны бьет по «центрам принятия решений» — нардеп

Политика 11:49   04.05.2023
Федор Вениславский
народный депутат Украины
РФ с первых дней войны бьет по «центрам принятия решений» — нардеп Фото: пресс-служба ОП

С первых дней войны враг наносил удары по «центрам принятия решений». Достаточно вспомнить Харьковскую ОГА, Николаевскую ОГА, являвшиеся объектами террористических ракетных ударов РФ. И правительственный квартал был под прицелом. Благодаря усилиям наших войск ПВО, Воздушных сил правительственные здания не пострадали. Но то, что они были объектами атак, в этом нет сомнений.

Автор: Федор Вениславский, народный депутат Украины

Новости по теме:

08:22
За сутки на Харьковщине пострадавших от обстрелов нет — Синегубов
08:10
Село под Харьковом попало под обстрел: есть разрушения — ГСЧС
07:50
Генштаб ВСУ сообщил об обстрелах 18 населенных пунктов на Харьковщине
18:27
17 населенных пунктов Харьковщины были под обстрелами врага за сутки — Генштаб
08:40
Синегубов показал последствия обстрелов Харьковщины: есть разрушения (фото)

  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «РФ с первых дней войны бьет по «центрам принятия решений» — нардеп»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 11:49;

    • Корреспондент Федор Вениславский, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С первых дней войны враг наносил удары по «центрам принятия решений». Достаточно вспомнить Харьковскую ОГА, Николаевскую ОГА, являвшиеся объектами террористических…".