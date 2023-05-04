РФ с первых дней войны бьет по «центрам принятия решений» — нардеп
Фото: пресс-служба ОП
С первых дней войны враг наносил удары по «центрам принятия решений». Достаточно вспомнить Харьковскую ОГА, Николаевскую ОГА, являвшиеся объектами террористических ракетных ударов РФ. И правительственный квартал был под прицелом. Благодаря усилиям наших войск ПВО, Воздушных сил правительственные здания не пострадали. Но то, что они были объектами атак, в этом нет сомнений.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2023 в 11:49;
Корреспондент Федор Вениславский, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С первых дней войны враг наносил удары по «центрам принятия решений». Достаточно вспомнить Харьковскую ОГА, Николаевскую ОГА, являвшиеся объектами террористических…".