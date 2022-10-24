Харьковский трамвай №8 завтра поедет по-новому

25 октября трамвай №8 в Харькове временно изменит маршрут курсирования.

Из-за ремонта пути движение трамваев по Салтовскому шоссе и переулку Салтовскому, на участке от разворотного круга «602 микрорайон» до улицы Академика Павлова, будет запрещено с 9:00 до 16:30, сообщают в горсовете.

На этот период трамвай будет курсировать так: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — ул. Молочная — пл. Защитников Украины — пр. Героев Харькова — ул. Академика Павлова — ст. м. «Героев Труда».