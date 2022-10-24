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Харківський трамвай №8 завтра поїде по-новому

Суспільство 23:17   24.10.2022
Олена Нагорна
Харківський трамвай №8 завтра поїде по-новому

25 жовтня трамвай №8 у Харкові тимчасово змінить маршрут курсування.

Через ремонт колії рух трамваїв по Салтівському шосе та провулку Салтівському, на ділянці від розворотного кола “602 мікрорайон” до вулицы Академіка Павлова, буде заборонений з 9:00 до 16:30, повідомляють у міськраді.

На цей період трамвай курсуватиме так: розворотне коло “вул. Одеська” – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – ст. м. “Героїв Праці”.

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 23:17;

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