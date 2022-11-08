Сегодня 8 ноября: какой праздник и день в истории

8 ноября – по церковному календарю память великомученика Димитрия Солунского. В мире – Международный день радиологии, ведь именно в этот день Рентген открыл Х-лучи.

Праздники и памятные даты 8 ноября

Праздничные и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

В мире 8 ноября – Всемирный день урбанизма и Международный день радиологии.

8 ноября в истории

8 ноября 1895 года — Вильгельм Конрад Рентген открыл X-лучи. В то время Рентген был руководителем физического института Вюрцбургского университета. Он имел привычку допоздна засиживаться в лаборатории. В очередной раз, когда его ассистенты уже ушли домой, Рентген заметил, что фотоматериалы, лежавшие рядом с трубкой Гитторфа и упакованные в светонепроницаемую бумагу, оказались засвеченными после проявления. Он не списал это на случайность, а решил найти причину и начал серию экспериментов. В ходе этих исследований Рентген обнаружил, что от вакуумных трубок исходят невидимые лучи, которые смогли пробить черную упаковку и заставили светиться флуоресцирующие вещества. Тогда он начал размещать между трубкой и ширмой разные предметы из разных материалов, и отметил, что каждый из них обнаруженные лучи пронизывают по-разному. Среди прочего он проэксперементировал и с человеческим телом – сфотографировал с помощью невидимых лучей свою руку. Это был первый снимок, который впоследствии назовут рентгеновским.

Свои исследования Рентген проводил в одиночестве, никому из коллег не сообщая об открытии. Так прошло семь недель. И только 28 декабря он впервые выступил с информацией об открытии перед вюрцбургским физико-медицинским обществом. Обнаруженные лучи ученый назвал «Х-лучами». Вскоре это открытие стали применять в медицине для диагностирования переломов. Кстати, Ренген не патентовал свое открытие, считая, что оно должно принадлежать всем.

Церковный праздник 8 ноября

8 ноября – день памяти Великомученика Димитрия Солунского. Димитрий родился в городе Солунь в Греции. Его родители были христианами и крестили сына. При этом свое вероисповедание семья скрывала. Отец Димитрия был римским проконсулом. Он умер, когда сын достиг совершеннолетия, и император Максимиан Галерий назначил Димитрия на место отца – властителем и воеводой Фессалонийской области. Кроме обязанности защищать свою область от врагов, Димитрий получил от императора приказ истреблять христиан. Но он напротив стал обращать язычников к вере в Христа. Конечно, императору вскоре донесли, что проконсул Димитрий является христианином, и Максимиан прибыл в Солунь, чтобы лично разобраться со своим назначенцем. Император отправил проконсула в тюрьму, а сам начал развлекаться гладиаторскими боями, отправляя христиан гибнуть на арене. Димитрий, будучи в тюрьме, благословил на битву с гладиатором императора Лием юношу Нестора. Нестор смог одолеть профессионального гладиатора и бросил его на копья воинов. Нестора должны были наградить как победителя, но его казнили за то, что он был христианином.

Следом казнили и Димитрия. По приказу императора темничный караул пронзил его копьями. Тело великомученика выбросили на корм зверям, но фессалоникийцы тайно похоронили его. Слуга Димитрия Лупп взял кровавую ризу и кольцо мученика и стал ими исцелять больных. Его тоже казнили. В правление императора Константина Великого (324-337 гг.) над могилой великомученика Димитрия соорудили храм, а сто лет спустя были найдены его нетленные мощи.

Народные приметы

Если 8 ноября нет снега, зимы пока не будет.

Земля замерзла и дует холодный ветер – снега не будет до праздников.

Наши предки заметили, что в этот день погода будет хорошей.

Что нельзя делать 8 ноября

Нельзя рисовать символы, особенно те, значение которых неизвестно.

Нельзя заниматься физическим трудом.

Нельзя брать деньги в долг.