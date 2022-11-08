Сьогодні 8 листопада: яке свято та день в історії

8 листопада – за церковним календарем пам’ять великомученика Димитрія Солунського. У світі – Міжнародний день радіології, адже саме цього дня Рентген відкрив Х-промені.

Свята та пам’ятні дати 8 листопада

Святкові та пам’ятні дати України цього дня не відзначають.

У світі 8 листопада – Всесвітній день урбанізму та Міжнародний день радіології.

8 листопада в історії

8 листопада 1895 року – Вільгельм Конрад Рентген відкрив X-промені. Тоді Рентген був керівником фізичного інституту Вюрцбурзького університету. Він мав звичку допізна засиджуватися в лабораторії. У черговий раз, коли його помічники вже пішли додому, Рентген зауважив, що фотоматеріали, що лежали поруч із трубкою Гітторфа й були упаковані у світлонепроникний папір, виявилися засвіченими після прояву. Він не списав це на випадковість, а вирішив знайти причину та розпочав серію експериментів. У ході цих досліджень Рентген виявив, що від вакуумних трубок виходять невидимі промені, які змогли пробити чорну упаковку і змусили світитися речовини, що флуорескують. Тоді він почав розміщувати між трубкою та ширмою різні предмети з різних матеріалів, і відзначив, що кожен із них виявлені промені пронизують по-різному. Серед іншого він проексперементував і з людським тілом – сфотографував за допомогою невидимого проміння свою руку. Це був перший знімок, який згодом назвуть рентгенівським.

Свої дослідження Рентген проводив на самоті, нікому з колег не повідомляючи про відкриття. Так минуло сім тижнів. І лише 28 грудня він уперше виступив з інформацією про відкриття перед вюрцбурзьким фізико-медичним товариством. Виявлені промені вчений назвав “Х-променями”. Незабаром це відкриття почали застосовувати в медицині для діагностування переломів. До речі, Ренген не патентував відкриття, вважаючи, що воно має належати всім.

Церковне свято 8 листопада

8 листопада – день пам’яті Великомученика Димитрія Солунського. Димитрій народився у місті Солунь у Греції. Його батьки були християнами та хрестили сина. При цьому своє віросповідання сім’я приховувала. Батько Димитрія був римським проконсулом. Він помер, коли син досяг повноліття, і імператор Максиміан Галерій призначив Димитрія на місце батька – володарем та воєводою Фессалонійської області. Крім обов’язку захищати свою область від ворогів, Димитрій одержав від імператора наказ винищувати християн. Але він навпаки став звертати язичників до віри в Христа. Звісно, ​​імператору невдовзі донесли, що проконсул Димитрій є християнином, і Максиміан прибув у Солунь, щоб особисто розібратися зі своїм призначенцем. Імператор відправив проконсула до в’язниці, а сам почав розважатись гладіаторськими боями, відправляючи християн гинути на арені. Димитрій, будучи у в’язниці, благословив на битву з гладіатором імператора Лієм юнака Нестора. Нестор зміг здолати професійного гладіатора та кинув його на списи воїнів. Нестора мали нагородити як переможця, але його стратили за те, що він був християнином.

Слідом стратили і Димитрія. За наказом імператора темнична варта пронизала його списами. Тіло великомученика викинули на корм звірам, але фессалонікійці таємно поховали його. Слуга Димитрія Лупп взяв криваву ризу та обручку мученика і став ними зцілювати хворих. Його також стратили. У правління імператора Костянтина Великого (324-337 рр.) над могилою великомученика Димитрія спорудили храм, а через сто років були знайдені його нетлінні мощі.

Народні прикмети

Якщо 8 листопада немає снігу, зими поки що не буде.

Земля замерзла і дме холодний вітер – снігу не буде до свят.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то буде йти дощ.

Що не можна робити 8 листопада

Не можна малювати символи, особливо ті, значення яких невідомо.

Не можна займатися фізичною працею.

Не можна брати гроші у борг.