Завтра свет на Харьковщине будут отключать по графику — Укрэнерго
Плановые отключения электроэнергии 11 ноября будут по всей Украине и, в частности, в Харьковской области.
С 05:00 до 23:00 свет будут выключать в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, а с 15:00 до 20:00 — во всех остальных регионах, сообщают в Укрэнерго.
При этом наибольшие объемы ограничений будут введены в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.
Аварийные отключения пока не предусматриваются.
В Укрэнерго в очередной раз призвали экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. График Харьковоблэнерго — по ссылке.
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2022 в 20:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Плановые отключения электроэнергии 11 ноября будут по всей Украине и, в частности, в Харьковской области.".