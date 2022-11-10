Завтра свет на Харьковщине будут отключать по графику — Укрэнерго

Плановые отключения электроэнергии 11 ноября будут по всей Украине и, в частности, в Харьковской области.

С 05:00 до 23:00 свет будут выключать в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях, а с 15:00 до 20:00 — во всех остальных регионах, сообщают в Укрэнерго.

При этом наибольшие объемы ограничений будут введены в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях.

Аварийные отключения пока не предусматриваются.

В Укрэнерго в очередной раз призвали экономить электроэнергию и не включать одновременно несколько мощных приборов, особенно в пиковые часы потребления — с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Ранее в Харьковоблэнерго объяснили, чем отличаются графики почасовых и аварийных отключений, а также ответили на другие основные вопросы жителей региона. График Харьковоблэнерго — по ссылке.