Live
  • Среда 02.11.2022
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.35
    • 🟢

Почему свет могут отключать не по графику — информация Харьковоблэнерго

Общество 19:54   02.11.2022
Елена Нагорная
Почему свет могут отключать не по графику — информация Харьковоблэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» ответили на основные вопросы жителей региона касательно отключений света.

Для чего вводятся графики отключений электроэнергии?

Отключения нужны для стабилизации энергосистемы Украины. Они не дают произойти масштабным и хаотичным аварийным отключением, на устранение которых нужно будет достаточно много времени.

Что такое ГАО и ГПО и чем они отличаются?

-ГАО — это график аварийных отключений. Когда диспетчер НЭК «Укрэнерго» видит, что потребление будет превышать возможности имеющейся генерации или сети, он отдает команду операторам облэнерго применить график аварийных отключений и доводит им объем ограничений в мегаваттах.

-ГПВ — это график почасовых отключений. Он введен с 31 октября для стабилизации работы энергосистемы. Информация о принадлежности населенных пунктов, улиц к очередям графика может меняться. Актуальные данные стараются оперативно выкладывать на официальном сайте АО «Харьковоблэнерго».

Почему отключение должно быть до 4 часов, а у меня не было света 7 часов?

Решение о запитке потребителей принимает НЭК «Укрэнерго». Если отключение длилось больше, чем ожидалось, это свидетельствует о том, что дефицит электроэнергии сохранялся.

Почему мой дом отключают третий день подряд, а в соседнем есть свет?

Разные дома и даже подъезды одного дома могут быть запитаны от разных линий электропередачи. Диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Энергетики меняют линии для отключения, но если какие-то дома не отключаются совсем, то это свидетельствует о наличии объектов критической инфраструктуры на линии, питающей эти дома. К примеру: больница, водоканал, школа, стратегический объект и тому подобное.

В Харьковоблэнерго в очередной раз призвали максимально экономить электроэнергию в пиковые часы нагрузки: с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Напомним, что сегодня НЭК «Укрэнерго» сообщила о необходимости дополнительно ограничить потребление электричества в трех областях Украины, в том числе и Харьковской.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

17:26
В Лозовой на Харьковщине несмотря на трудности со светом подали тепло в дома
11:19
Отключения света в Харьковской области пойдут не по графику — Укрэнерго
08:04
На Харьковщине сегодня будут ограничения электроснабжения — «Укрэнерго»
19:56
В какие деоккупированные населенные пункты Харьковщины вернули свет: данные ОП
09:50
В Харьковской области сегодня будут ограничения электроснабжения — Укрэнерго

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Почему свет могут отключать не по графику — информация Харьковоблэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 19:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» ответили на основные вопросы жителей региона касательно отключений света.".