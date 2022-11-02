Почему свет могут отключать не по графику — информация Харьковоблэнерго

В АО «Харьковоблэнерго» ответили на основные вопросы жителей региона касательно отключений света.

Для чего вводятся графики отключений электроэнергии?



Отключения нужны для стабилизации энергосистемы Украины. Они не дают произойти масштабным и хаотичным аварийным отключением, на устранение которых нужно будет достаточно много времени.

Что такое ГАО и ГПО и чем они отличаются?



-ГАО — это график аварийных отключений. Когда диспетчер НЭК «Укрэнерго» видит, что потребление будет превышать возможности имеющейся генерации или сети, он отдает команду операторам облэнерго применить график аварийных отключений и доводит им объем ограничений в мегаваттах.



-ГПВ — это график почасовых отключений. Он введен с 31 октября для стабилизации работы энергосистемы. Информация о принадлежности населенных пунктов, улиц к очередям графика может меняться. Актуальные данные стараются оперативно выкладывать на официальном сайте АО «Харьковоблэнерго».



Почему отключение должно быть до 4 часов, а у меня не было света 7 часов?



Решение о запитке потребителей принимает НЭК «Укрэнерго». Если отключение длилось больше, чем ожидалось, это свидетельствует о том, что дефицит электроэнергии сохранялся.



Почему мой дом отключают третий день подряд, а в соседнем есть свет?



Разные дома и даже подъезды одного дома могут быть запитаны от разных линий электропередачи. Диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления на каждой сети. Энергетики меняют линии для отключения, но если какие-то дома не отключаются совсем, то это свидетельствует о наличии объектов критической инфраструктуры на линии, питающей эти дома. К примеру: больница, водоканал, школа, стратегический объект и тому подобное.

В Харьковоблэнерго в очередной раз призвали максимально экономить электроэнергию в пиковые часы нагрузки: с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Напомним, что сегодня НЭК «Укрэнерго» сообщила о необходимости дополнительно ограничить потребление электричества в трех областях Украины, в том числе и Харьковской.