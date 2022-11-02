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Чому світло можуть вимикати не за графіком – інформація Харківобленерго

Суспільство 19:54   02.11.2022
Олена Нагорна
Чому світло можуть вимикати не за графіком – інформація Харківобленерго

В АТ “Харківобленерго” відповіли на основні питання мешканців регіону щодо відключень світла.

Навіщо вводяться графіки відключень електроенергії?

Відключення необхідні для стабілізації енергосистеми України. Вони не дають статися масштабним та хаотичним аварійним відключенням, на усунення яких потрібно буде чимало часу.

Що таке ГАВ та ГПВ та чим вони відрізняються?

– ГАВ – це графік аварійних відключень. Коли диспетчер НЕК “Укренерго” бачить, що споживання перевищуватиме можливості наявної генерації чи мережі, він віддає команду операторам обленерго застосувати графік аварійних відключень та доводить їм обсяг обмежень у мегаватах.

– ГПВ – це графік погодинних відключень. Він запроваджений з 31 жовтня для стабілізації роботи енергосистеми. Інформація про належність населених пунктів, вулиць до черг графіка може змінюватись. Актуальні дані намагаються оперативно викладати на офіційному сайті АТ “Харківобленерго”.

Чому відключення повинно бути до 4 годин, а в мене не було світла 7 годин?

Рішення щодо заживлення споживачів приймає НЕК “Укренерго”. Якщо відключення тривало більше, ніж очікувалося, це свідчить про те, що дефіцит електричної енергії зберігався.

Чому мій будинок відключають третій день поспіль, а в сусідньому є світло?

Різні будинки та навіть під’їзди одного будинку можуть бути заживлені від різних ліній електропередачі. Диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Енергетики чергують лінії для вимкнення, але якщо якісь будинки не вимикаються зовсім, то це свідчить про наявність об`єктів критичної інфраструктури на лінії, що живить ці будинки. До прикладу: лікарня, водоканал, школа, стратегічний об’єкт тощо.

У Харківобленерго вчергове закликали максимально економити електроенергію в пікові години навантаження: з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Нагадаємо, що сьогодні НЕК “Укренерго” повідомила про необхідність додатково обмежити споживання електрики у трьох областях України, зокрема й Харківській .

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 19:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” відповіли на основні питання мешканців регіону щодо відключень світла.".