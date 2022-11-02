Відключення світла в Харківській області підуть не за графіком – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили про необхідність додатково обмежити споживання електрики в трьох областях України – в тому числі й Харківській.

“Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” змушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень у цих областях тимчасово припинено”, – повідомили в “Укренерго”.

Раніше в Харкові раптово зупинилися потяги на двох гілках метро, ​​що може бути пов’язано з нестачею напруги в електромережі. Рух метро відновили близько 11 години 2 листопада і слідом з’явилося повідомлення “Укренерго” про випадання області з графіка погодинних відключень. Ще вранці в НЕК інформували, що відключення на Харківщині підуть за планом.