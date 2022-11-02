Відключення світла в Харківській області підуть не за графіком – Укренерго
У НЕК “Укренерго” повідомили про необхідність додатково обмежити споживання електрики в трьох областях України – в тому числі й Харківській.
“Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” змушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень у цих областях тимчасово припинено”, – повідомили в “Укренерго”.
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Раніше в Харкові раптово зупинилися потяги на двох гілках метро, що може бути пов’язано з нестачею напруги в електромережі. Рух метро відновили близько 11 години 2 листопада і слідом з’явилося повідомлення “Укренерго” про випадання області з графіка погодинних відключень. Ще вранці в НЕК інформували, що відключення на Харківщині підуть за планом.
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Ви читали новину: «Відключення світла в Харківській області підуть не за графіком – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 11:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили про необхідність додатково обмежити споживання електрики в трьох областях України – в тому числі й Харківській".