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Відключення світла в Харківській області підуть не за графіком – Укренерго

Суспільство 11:19   02.11.2022
Оксана Горун
Відключення світла в Харківській області підуть не за графіком – Укренерго

У НЕК “Укренерго” повідомили про необхідність додатково обмежити споживання електрики в трьох областях України – в тому числі й Харківській.

“Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” змушений надати з 11:00 операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Дію графіків погодинних відключень у цих областях тимчасово припинено”, – повідомили в “Укренерго”.

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    • Раніше в Харкові раптово зупинилися потяги на двох гілках метро, ​​що може бути пов’язано з нестачею напруги в електромережі. Рух метро відновили близько 11 години 2 листопада і слідом з’явилося повідомлення “Укренерго” про випадання області з графіка погодинних відключень. Ще вранці в НЕК інформували, що відключення на Харківщині підуть за планом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 11:19;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили про необхідність додатково обмежити споживання електрики в трьох областях України – в тому числі й Харківській".