На Харківщині сьогодні будуть обмеження електропостачання – “Укренерго”
У НЕК “Укренерго” повідомили, що графіки погодинних відключень набули чинності з 6 ранку 2 листопада у низці областей України, у тому числі – Харківській.
“Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме у форматі графіків погодинних відключень (ГПВ) для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська область) регіонах країни”, – зазначили в пресслужбі “Укренерго”.
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Графіки передбачають, що відключатимуть споживачів щодня, але не хаотично, як раніше, а за розкладом, раніше складеним обленерго. Графік “Харківобленерго” опубліковано на сайті підприємства. До нього періодично вносять коригування. Якщо ситуація різко не зміниться через російські обстріли, то відключення в Харкові та області відбуватимуться за тими самими адресами в один і той же час.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2022 в 08:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У НЕК “Укренерго” повідомили, що графіки погодинних відключень набули чинності з 6 ранку 2 листопада у низці областей України, у тому числі – Харківській".