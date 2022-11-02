На Харківщині сьогодні будуть обмеження електропостачання – “Укренерго”

У НЕК “Укренерго” повідомили, що графіки погодинних відключень набули чинності з 6 ранку 2 листопада у низці областей України, у тому числі – Харківській.

“Диспетчерський центр НЕК “Укренерго” надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання саме у форматі графіків погодинних відключень (ГПВ) для споживачів у Центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська область) регіонах країни”, – зазначили в пресслужбі “Укренерго”.

Графіки передбачають, що відключатимуть споживачів щодня, але не хаотично, як раніше, а за розкладом, раніше складеним обленерго. Графік “Харківобленерго” опубліковано на сайті підприємства. До нього періодично вносять коригування. Якщо ситуація різко не зміниться через російські обстріли, то відключення в Харкові та області відбуватимуться за тими самими адресами в один і той же час.