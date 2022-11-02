На Харьковщине сегодня будут ограничения электроснабжения — «Укрэнерго»

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что графики почасовых отключений ввели в действие с 6 утра 2 ноября в ряде областей Украины, в том числе — Харьковской.

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения именно в формате графиков почасовых отключений (ГПО) для потребителей в Центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и Северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны», — отметили в пресс-службе «Укрэнерго».

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Графики предполагают, что отключать потребителей будут ежедневно, но не хаотично, как раньше, а по расписанию, ранее составленному облэнерго. График «Харьковоблэнерго» опубликован на сайте предприятия. В него периодически вносят корректировки. Если ситуация резко не изменится из-за российских обстрелов, то отключения в Харькове и области будут происходить по одним и тем же адресам в одно и то же время.