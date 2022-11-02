Отключения света в Харьковской области пойдут не по графику — Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» сообщили о необходимости дополнительно ограничить потребление электричества в трех областях Украины — в том числе Харьковской.

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовые отключения в этих областях временно прекращены», — сообщили в «Укрэнерго».

Ранее в Харькове внезапно остановились поезда на двух ветках метро, что может быть связно с нехваткой напряжения в электросети. Движение метро восстановили около 11 часов 2 ноября и следом появилось сообщение «Укрэнерго» о выпадении области из графика почасовых отключений. Еще утром в НЭК информировали, что отключения на Харьковщине пойдут по плану.