Отключения света в Харьковской области пойдут не по графику — Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» сообщили о необходимости дополнительно ограничить потребление электричества в трех областях Украины — в том числе Харьковской.
«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовые отключения в этих областях временно прекращены», — сообщили в «Укрэнерго».
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Ранее в Харькове внезапно остановились поезда на двух ветках метро, что может быть связно с нехваткой напряжения в электросети. Движение метро восстановили около 11 часов 2 ноября и следом появилось сообщение «Укрэнерго» о выпадении области из графика почасовых отключений. Еще утром в НЭК информировали, что отключения на Харьковщине пойдут по плану.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2022 в 11:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» сообщили о необходимости дополнительно ограничить потребление электричества в трех областях Украины — в том числе Харьковской".