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Завтра світло на Харківщині вимикатимуть за графіком – Укренерго

Суспільство 20:48   10.11.2022
Елена Нагорная
Завтра світло на Харківщині вимикатимуть за графіком – Укренерго

Планові відключення електроенергії 11 листопада будуть по всій Україні та, зокрема, у Харківській області.

З 05:00 до 23:00 світло вимикатимуть у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, а з 15:00 до 20:00 – у всіх інших регіонах, повідомляють в Укренерго.

При цьому найбільші обсяги обмежень буде запроваджено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Аварійні відключення поки що не передбачаються.

В Укренерго вчергове закликали економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік Харківобленерго – за посиланням.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 20:48;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Планові відключення електроенергії 11 листопада будуть по всій Україні та, зокрема, у Харківській області.".