Завтра світло на Харківщині вимикатимуть за графіком – Укренерго

Планові відключення електроенергії 11 листопада будуть по всій Україні та, зокрема, у Харківській області.

З 05:00 до 23:00 світло вимикатимуть у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, а з 15:00 до 20:00 – у всіх інших регіонах, повідомляють в Укренерго.

При цьому найбільші обсяги обмежень буде запроваджено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

Аварійні відключення поки що не передбачаються.

В Укренерго вчергове закликали економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік Харківобленерго – за посиланням.