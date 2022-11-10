Завтра світло на Харківщині вимикатимуть за графіком – Укренерго
Планові відключення електроенергії 11 листопада будуть по всій Україні та, зокрема, у Харківській області.
З 05:00 до 23:00 світло вимикатимуть у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях, а з 15:00 до 20:00 – у всіх інших регіонах, повідомляють в Укренерго.
При цьому найбільші обсяги обмежень буде запроваджено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.
Аварійні відключення поки що не передбачаються.
В Укренерго вчергове закликали економити електроенергію і не вмикати одночасно кілька потужних приладів, особливо в пікові години споживання — з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
Раніше у Харківобленерго пояснили, чим відрізняються графіки погодинних та аварійних відключень, а також відповіли на інші основні питання мешканців регіону. Графік Харківобленерго – за посиланням.
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Ви читали новину: «Завтра світло на Харківщині вимикатимуть за графіком – Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2022 в 20:48;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Планові відключення електроенергії 11 листопада будуть по всій Україні та, зокрема, у Харківській області.".