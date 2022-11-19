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На Харьковщине запустили 93% котельных, в Липцах скоро будет свет — Синегубов

Общество 14:40   19.11.2022
Елена Нагорная
На Харьковщине запустили 93% котельных, в Липцах скоро будет свет — Синегубов

По состоянию на 19 ноября в Харьковской области запустили 493 котельные из запланированных 528.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

«Мы уже на 93% начали отопительный сезон. Это 493 котельные запущены из 528. Можно сказать, что условно мы идем по графику, если можно так выразиться», — отметил глава ОВА.

Также он рассказал, что в деоккупированной Липецкой громаде еще работают над восстановлением электроснабжения, поскольку территория там очень засорена вражескими минами и снарядами.

«Мы прогнозируем со дня на день, что эта громада получит электросети и напряжение в них. Притом, что там уже восстановлено и газоснабжение, и водоснабжение», — отметил Синегубов.

Напомним, что по состоянию на 8 ноября в Харьковской области был с отоплением 3521 жилой дом с централизованным теплоснабжением из запланированных 7559 (46,6%). На том момент в области запустили 402 котельные из запланированных 526 (76,4%).

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 14:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 ноября в Харьковской области запустили 493 котельные из запланированных 528.".