На Харьковщине запустили 93% котельных, в Липцах скоро будет свет — Синегубов
По состоянию на 19 ноября в Харьковской области запустили 493 котельные из запланированных 528.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава ОВА Олег Синегубов.
«Мы уже на 93% начали отопительный сезон. Это 493 котельные запущены из 528. Можно сказать, что условно мы идем по графику, если можно так выразиться», — отметил глава ОВА.
Также он рассказал, что в деоккупированной Липецкой громаде еще работают над восстановлением электроснабжения, поскольку территория там очень засорена вражескими минами и снарядами.
«Мы прогнозируем со дня на день, что эта громада получит электросети и напряжение в них. Притом, что там уже восстановлено и газоснабжение, и водоснабжение», — отметил Синегубов.
Напомним, что по состоянию на 8 ноября в Харьковской области был с отоплением 3521 жилой дом с централизованным теплоснабжением из запланированных 7559 (46,6%). На том момент в области запустили 402 котельные из запланированных 526 (76,4%).
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- • Дата публикации материала: 19 ноября 2022 в 14:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 ноября в Харьковской области запустили 493 котельные из запланированных 528.".