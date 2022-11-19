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На Харківщині запустили 93% котелень, у Липцях скоро буде світло – Синєгубов

Суспільство 14:40   19.11.2022
Олена Нагорна
На Харківщині запустили 93% котелень, у Липцях скоро буде світло – Синєгубов

Станом на 19 листопада в Харківській області запустили 493 котельні із запланованих 528.

Про це в етері національного телемарафону розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

“Ми вже на 93% розпочали опалювальний сезон. Це 493 котельні запущені з 528. Можна сказати, що умовно ми йдемо за графіком, якщо можна так висловитися”, – зазначив голова ОВА.

Також він розповів, що у деокупованій Липецькій громаді ще працюють над відновленням електропостачання, оскільки територія там дуже засмічена ворожими мінами та снарядами.

“Ми прогнозуємо з дня на день, що ця громада отримає електромережі і напругу в них. Притому, що там вже відновлено і газопостачання, і водопостачання”, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, що станом на 8 листопада у Харківській області був з опаленням 3521 житловий будинок із централізованим теплопостачанням із запланованих 7559 (46,6%). На той момент в області запустили 402 котельні із запланованих 526 (76,4%) .

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Листопада 2022 в 14:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 19 листопада в Харківській області запустили 493 котельні із запланованих 528.".